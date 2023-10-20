Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Венгрия
  4. Halasztelek
  5. Особняки

Особняки в Halasztelek, Венгрия

Особняк В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 4 комнаты в Шомодьсеньпаль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шомодьсеньпаль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€156,769
Квартира 2 ванных с парковкой, новое здание, с transformable rooms в Szantod, Венгрия
Квартира 2 ванных с парковкой, новое здание, с transformable rooms
Szantod, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
В нескольких метрах от пляжа Балатон строится 2х4-квартирный «умный кондоминиум» с квартирам…
€470,624
Дом 6 комнат в Фот, Венгрия
Дом 6 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
€237,806
Квартира 4 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€195,994
Квартира 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
ÁRON ALUL срочно продает в Будапеште квартиру площадью 73 м2 1. квартира наверху с очень хор…
€126,174
Квартира 1 ванная с балконом, новое здание, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 ванная с балконом, новое здание, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
ПАНОРАМНЫЙ КОНДОМИНИУМ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ АТМОСФЕРЫ ZÖLDMÁLON В кондоминиуме 1. Продавец п…
€270,941
Вилла 12 комнат с Spalni в Будапешт, Венгрия
Вилла 12 комнат с Spalni
Будапешт, Венгрия
Комнаты 12
Площадь 1 124 м²
Количество этажей 3
Продается участок площадью около 2874 м2 с двумя виллами, в 12-м районе Будапешта. Более по…
€4,44 млн
Дом 2 ванных с балконом, с transformable rooms, семейный дом в Gyori jaras, Венгрия
Дом 2 ванных с балконом, с transformable rooms, семейный дом
Gyori jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Many opportunities I draw his attention to a family house residing in himself. In terms …
€142,815
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€193,119
Дом 1 ванная с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Leanyfalu, Венгрия
Дом 1 ванная с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Leanyfalu, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
€214,019
Квартира 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Мор, Венгрия
Квартира 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Мор, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€86,823
Дом 4 комнаты в Монор, Венгрия
Дом 4 комнаты
Монор, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€169,861
Realting.com
Перейти