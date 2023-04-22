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Дома в Halasztelek, Венгрия

10 объектов найдено
Дом 1 ванная в Halasztelek, Венгрия
Дом 1 ванная
Halasztelek, Венгрия
1 ванных комнат 85 м² Количество этажей 1
€ 110,220
Дом 2 ванных в Halasztelek, Венгрия
Дом 2 ванных
Halasztelek, Венгрия
2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 187,529
Продается Fisherieselken на 2003- уровень 2 под 70nm ( сутерен - брутто 200nm ) семейный дом…
Дом 2 ванных в Halasztelek, Венгрия
Дом 2 ванных
Halasztelek, Венгрия
2 ванных комнат 135 м² Количество этажей 2
€ 132,308
Joint family, into a multigeneration home desiring attention! 135m2-es American living-room …
Дом 2 ванных в Halasztelek, Венгрия
Дом 2 ванных
Halasztelek, Венгрия
2 ванных комнат 135 м² Количество этажей 2
€ 140,003
Совместная семья, в многоплодный дом, желающий внимания! 135m2-es американская гостиная с ку…
Дом 1 ванная в Halasztelek, Венгрия
Дом 1 ванная
Halasztelek, Венгрия
1 ванных комнат 105 м² Количество этажей 1
€ 108,011
Достойно на популярном месте, границе Будапешта, Дунай убивает на боку, в окрестностях домов…
Дом 2 ванных в Halasztelek, Венгрия
Дом 2 ванных
Halasztelek, Венгрия
2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 135,842
Недавно построенный двухэтажный семейный дом с гостиной + американской кухней, 6 спальнями, …
Дом 1 ванная в Halasztelek, Венгрия
Дом 1 ванная
Halasztelek, Венгрия
1 ванных комнат 105 м² Количество этажей 1
€ 110,152
Was founded on Halásztelek for sale in a dead end, 997 105nm-es,clear day guy one,separate k…
Дом 2 ванных в Halasztelek, Венгрия
Дом 2 ванных
Halasztelek, Венгрия
2 ванных комнат 120 м²
€ 89,058
Вы подходите для 2 поколений продажи близко к Дунаю в Halástelek тихой улице, предприятие дл…
Дом 1 ванная в Halasztelek, Венгрия
Дом 1 ванная
Halasztelek, Венгрия
1 ванных комнат 125 м² Количество этажей 2
€ 111,379
На рыбацкой зиме, с отличной позицией и раздачей, 3 комнатных, дуплакомфортос семейный дом, …
Дом 2 ванных в Halasztelek, Венгрия
Дом 2 ванных
Halasztelek, Венгрия
2 ванных комнат 331 м² Количество этажей 2
€ 270,271
На Halásztelek для продажи 715 nm2-es брутто один работал с требовательной внутри на участке…
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