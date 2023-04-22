Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Szigetszentmiklosi jaras
Halasztelek
Жильё в Halasztelek, Венгрия
Очистить
11 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 1 ванная
Halasztelek, Венгрия
1 ванных комнат
85 м²
Количество этажей 1
€ 110,220
Дом 2 ванных
Halasztelek, Венгрия
2 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 2
€ 187,529
Продается Fisherieselken на 2003- уровень 2 под 70nm ( сутерен - брутто 200nm ) семейный дом…
Дом 2 ванных
Halasztelek, Венгрия
2 ванных комнат
135 м²
Количество этажей 2
€ 132,308
Joint family, into a multigeneration home desiring attention! 135m2-es American living-room …
Дом 2 ванных
Halasztelek, Венгрия
2 ванных комнат
135 м²
Количество этажей 2
€ 140,003
Совместная семья, в многоплодный дом, желающий внимания! 135m2-es американская гостиная с ку…
Дом 1 ванная
Halasztelek, Венгрия
1 ванных комнат
105 м²
Количество этажей 1
€ 108,011
Достойно на популярном месте, границе Будапешта, Дунай убивает на боку, в окрестностях домов…
Дом 2 ванных
Halasztelek, Венгрия
2 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 135,842
Недавно построенный двухэтажный семейный дом с гостиной + американской кухней, 6 спальнями, …
Дом 1 ванная
Halasztelek, Венгрия
1 ванных комнат
105 м²
Количество этажей 1
€ 110,152
Was founded on Halásztelek for sale in a dead end, 997 105nm-es,clear day guy one,separate k…
Квартира 2 ванных
Halasztelek, Венгрия
2 ванных комнат
150 м²
€ 79,264
3-комнатная квартира с двойным комфортом 150 м2 на рыбалке, отличное расположение и распреде…
Дом 2 ванных
Halasztelek, Венгрия
2 ванных комнат
120 м²
€ 89,058
Вы подходите для 2 поколений продажи близко к Дунаю в Halástelek тихой улице, предприятие дл…
Дом 1 ванная
Halasztelek, Венгрия
1 ванных комнат
125 м²
Количество этажей 2
€ 111,379
На рыбацкой зиме, с отличной позицией и раздачей, 3 комнатных, дуплакомфортос семейный дом, …
Дом 2 ванных
Halasztelek, Венгрия
2 ванных комнат
331 м²
Количество этажей 2
€ 270,271
На Halásztelek для продажи 715 nm2-es брутто один работал с требовательной внутри на участке…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты