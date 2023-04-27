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Дома в Hajduszoboszloi jaras, Венгрия

Хайдусобосло
41
Надудвар
18
67 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Хайдусоват, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусоват, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м²
€ 60,147
Дом 4 комнаты в Хайдусоват, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусоват, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 61,216
Дом 2 комнаты в Эбеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эбеш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 66,830
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 17,376
Дом 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 93,535
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 26,465
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 34,725
Дом 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 21,118
Дом 4 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 160,125
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 21,118
Дом 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 149,432
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 49,454
Дом 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 45,177
Дом 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 90,862
Дом 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 82,602
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м²
€ 9,356
Дом 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м²
€ 227,195
Дом 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 85,516
Дом 4 комнаты в Надьхедьеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надьхедьеш, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 123 м²
€ 157,451
Дом 8 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 8 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
8 Количество комнат 5 ванных комнат 420 м²
€ 507,881
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 22,695
Дом 5 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 5 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 106,661
Дом 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м²
€ 63,889
Дом 5 комнат в Надьхедьеш, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьхедьеш, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 162 м²
€ 114,680
Дом 4 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м²
€ 213,589
Дом 3 комнаты в Эбеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эбеш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 125,640
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 45,177
Дом 7 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 7 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 285 м²
€ 481,176
Дом 10 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 10 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
10 Количество комнат 10 ванных комнат 230 м²
€ 441,051
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 39,831

Параметры недвижимости в Hajduszoboszloi jaras, Венгрия

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