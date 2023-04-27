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Квартиры в Hajduszoboszloi jaras, Венгрия

Хайдусобосло
36
Надудвар
1
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37 объектов найдено
Квартира 6 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 6 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 267,320
Квартира 4 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 200,490
Квартира 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 71,909
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 125,614
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 93,295
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 110,938
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 95,968
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 106,661
Квартира 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 133,125
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 117,353
Квартира 1 комната в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 1 комната
Хайдусобосло, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 79,394
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 101,555
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 126,576
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 122,967
Квартира 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 149,699
Квартира 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 122,967
Квартира 1 комната в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 1 комната
Хайдусобосло, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м²
€ 69,476
Квартира 1 комната в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 1 комната
Хайдусобосло, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м²
€ 64,130
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 88,216
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 112,007
Квартира 1 комната в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 1 комната
Хайдусобосло, Венгрия
1 Количество комнат 70 м²
€ 45,177
Квартира 8 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 8 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
8 Количество комнат 6 ванных комнат 162 м²
€ 253,687
Квартира 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 101,582
Квартира 4 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 213,856
Квартира 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 200,463
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 60,120
Квартира 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 128,046
Квартира 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 133,393
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 106,126
Квартира 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 111,205

Параметры недвижимости в Hajduszoboszloi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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