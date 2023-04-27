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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хайду-Бихар
Hajduszoboszloi jaras
Жильё в Hajduszoboszloi jaras, Венгрия
Хайдусобосло
77
Надудвар
19
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104 объекта найдено
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Квартира 6 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 267,320
Квартира 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
€ 200,490
Дом 3 комнаты
Хайдусоват, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
101 м²
€ 60,147
Квартира 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 71,909
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 125,614
Дом 4 комнаты
Хайдусоват, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 61,216
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 93,295
Дом 2 комнаты
Эбеш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 66,830
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 17,376
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 93,535
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 26,465
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 110,938
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 34,725
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 21,118
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 95,968
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 106,661
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 133,125
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 160,125
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 117,353
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 21,118
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 149,432
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 49,454
Квартира 1 комната
Хайдусобосло, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 79,394
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 45,177
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 101,555
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 126,576
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 122,967
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 149,699
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 122,967
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 90,862
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Параметры недвижимости в Hajduszoboszloi jaras, Венгрия
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