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  5. Hajduszoboszloi jaras

Жильё в Hajduszoboszloi jaras, Венгрия

Хайдусобосло
77
Надудвар
19
104 объекта найдено
Квартира 6 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 6 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м²
€ 267,320
Квартира 4 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 200,490
Дом 3 комнаты в Хайдусоват, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусоват, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м²
€ 60,147
Квартира 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 71,909
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 125,614
Дом 4 комнаты в Хайдусоват, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусоват, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 61,216
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 93,295
Дом 2 комнаты в Эбеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эбеш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 66,830
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 17,376
Дом 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 93,535
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 26,465
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 110,938
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 34,725
Дом 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 21,118
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 95,968
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 106,661
Квартира 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 133,125
Дом 4 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 160,125
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 117,353
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 21,118
Дом 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 149,432
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 49,454
Квартира 1 комната в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 1 комната
Хайдусобосло, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 79,394
Дом 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 45,177
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 101,555
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 126,576
Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 122,967
Квартира 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 149,699
Квартира 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 122,967
Дом 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 90,862

Параметры недвижимости в Hajduszoboszloi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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