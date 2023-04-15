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Купить дом в Хайдусобосло, Венгрия

41 объект найдено
Дом 4 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 158,770
Дом 3 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 148,168
Дом 3 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 90,094
Дом 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 81,903
Дом 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м²
€ 225,274
Дом 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 84,792
Дом 8 комнатв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 8 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
8 Количество комнат 5 ванных комнат 420 м²
€ 503,585
Дом 5 комнатв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 5 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 105,758
Дом 3 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м²
€ 63,349
Дом 4 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м²
€ 211,782
Дом 7 комнатв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 7 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 285 м²
€ 477,106
Дом 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 81,903
Дом 10 комнатв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 10 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
10 Количество комнат 10 ванных комнат 230 м²
€ 437,321
Дом 7 комнатв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 7 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 416 м²
€ 490,359
Дом 3 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 124,313
Дом 3 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 60,937
Дом 4 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 147 м²
€ 278,285
Дом 4 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 143,105
Дом 6 комнатв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 6 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 207,541
Дом 4 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 116,626
Дом 4 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 185,276
Дом 6 комнатв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 6 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 172 м²
€ 190,842
Дом 3 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 121,662
Дом 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 90 м²
€ 68,889
Дом 5 комнатв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 5 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 230 м²
€ 210,987
Дом 7 комнатв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 7 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 180 м²
€ 198,529
Дом 9 комнатв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 9 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
9 Количество комнат 5 ванных комнат 320 м²
€ 553,973
Дом 13 комнатв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 13 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
13 Количество комнат 1 ванных комнат 420 м²
€ 392,287
Дом 8 комнатв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 8 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 325 м²
€ 344,311
Дом 3 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 258 м²
€ 201,180
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