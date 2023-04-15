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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хайду-Бихар
Hajduszoboszloi jaras
Хайдусобосло
Дома
Купить дом в Хайдусобосло, Венгрия
Дом
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41 объект найдено
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Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 158,770
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 148,168
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 90,094
Дом 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 81,903
Дом 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
210 м²
€ 225,274
Дом 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 84,792
Дом 8 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
8 Количество комнат
5 ванных комнат
420 м²
€ 503,585
Дом 5 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 105,758
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
€ 63,349
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
97 м²
€ 211,782
Дом 7 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
285 м²
€ 477,106
Дом 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 81,903
Дом 10 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
10 Количество комнат
10 ванных комнат
230 м²
€ 437,321
Дом 7 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
416 м²
€ 490,359
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 124,313
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 60,937
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
147 м²
€ 278,285
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 143,105
Дом 6 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 207,541
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 116,626
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 185,276
Дом 6 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
172 м²
€ 190,842
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 121,662
Дом 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат
90 м²
€ 68,889
Дом 5 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
5 Количество комнат
5 ванных комнат
230 м²
€ 210,987
Дом 7 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
180 м²
€ 198,529
Дом 9 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
9 Количество комнат
5 ванных комнат
320 м²
€ 553,973
Дом 13 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
13 Количество комнат
1 ванных комнат
420 м²
€ 392,287
Дом 8 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
8 Количество комнат
4 ванных комнат
325 м²
€ 344,311
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
258 м²
€ 201,180
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