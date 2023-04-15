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Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хайду-Бихар
Hajduszoboszloi jaras
Хайдусобосло
Квартиры
Купить квартиру в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира
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32 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 115,301
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 95,156
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 105,758
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 131,999
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 116,361
Квартира 1 комната
Хайдусобосло, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 78,722
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 100,696
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 125,505
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 121,927
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 148,433
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 121,927
Квартира 1 комната
Хайдусобосло, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
€ 68,889
Квартира 1 комната
Хайдусобосло, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
€ 63,588
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 87,469
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 111,060
Квартира 1 комната
Хайдусобосло, Венгрия
1 Количество комнат
70 м²
€ 44,795
Квартира 8 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
8 Количество комнат
6 ванных комнат
162 м²
€ 251,541
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 100,722
Квартира 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 212,047
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 198,768
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
€ 71,539
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 126,963
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 132,264
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 105,228
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 110,264
Квартира 30 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
30 Количество комнат
30 ванных комнат
1 260 м²
€ 1,457,824
Квартира 1 ванная
Хайдусобосло, Венгрия
1 ванных комнат
55 м²
3 Этаж
€ 77,039
Квартира 1 ванная
Хайдусобосло, Венгрия
1 ванных комнат
63 м²
1 Этаж
€ 82,149
A modern condominium with a closed courtyard is being built in Hajdúszoboszló.The project is…
Квартира 1 ванная
Хайдусобосло, Венгрия
1 ванных комнат
54 м²
€ 76,869
На гребне построен современный кондоминиум с закрытым двором.Проект построен с блоком здания…
Квартира 1 ванная
Хайдусобосло, Венгрия
1 ванных комнат
96 м²
€ 80,622
На часто посещаемой части Hajdúszoboszlо была построена термальная ванна рядом с прямой в ко…
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