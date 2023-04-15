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Купить квартиру в Хайдусобосло, Венгрия

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32 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 115,301
Квартира 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 95,156
Квартира 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 105,758
Квартира 3 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 131,999
Квартира 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 116,361
Квартира 1 комнатав Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 1 комната
Хайдусобосло, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 78,722
Квартира 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 100,696
Квартира 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 125,505
Квартира 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 121,927
Квартира 3 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 148,433
Квартира 3 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 121,927
Квартира 1 комнатав Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 1 комната
Хайдусобосло, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м²
€ 68,889
Квартира 1 комнатав Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 1 комната
Хайдусобосло, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м²
€ 63,588
Квартира 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 87,469
Квартира 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 111,060
Квартира 1 комнатав Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 1 комната
Хайдусобосло, Венгрия
1 Количество комнат 70 м²
€ 44,795
Квартира 8 комнатв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 8 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
8 Количество комнат 6 ванных комнат 162 м²
€ 251,541
Квартира 3 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 100,722
Квартира 4 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 212,047
Квартира 3 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 198,768
Квартира 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 71,539
Квартира 3 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 126,963
Квартира 3 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 132,264
Квартира 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 105,228
Квартира 3 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 110,264
Квартира 30 комнатв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 30 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
30 Количество комнат 30 ванных комнат 1 260 м²
€ 1,457,824
Квартира 1 ваннаяв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 1 ванная
Хайдусобосло, Венгрия
1 ванных комнат 55 м² 3 Этаж
€ 77,039
Квартира 1 ваннаяв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 1 ванная
Хайдусобосло, Венгрия
1 ванных комнат 63 м² 1 Этаж
€ 82,149
A modern condominium with a closed courtyard is being built in Hajdúszoboszló.The project is…
Квартира 1 ваннаяв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 1 ванная
Хайдусобосло, Венгрия
1 ванных комнат 54 м²
€ 76,869
На гребне построен современный кондоминиум с закрытым двором.Проект построен с блоком здания…
Квартира 1 ваннаяв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 1 ванная
Хайдусобосло, Венгрия
1 ванных комнат 96 м²
€ 80,622
На часто посещаемой части Hajdúszoboszlо была построена термальная ванна рядом с прямой в ко…
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