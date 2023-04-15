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Купить недвижимость в Хайдусобосло, Венгрия

73 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 115,301
Квартира 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 95,156
Квартира 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 105,758
Квартира 3 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 131,999
Дом 4 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 158,770
Квартира 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 116,361
Дом 3 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 148,168
Квартира 1 комнатав Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 1 комната
Хайдусобосло, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 78,722
Квартира 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 100,696
Квартира 3 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 148,433
Квартира 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 121,927
Квартира 3 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 121,927
Квартира 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 125,505
Дом 3 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 90,094
Дом 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 81,903
Дом 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м²
€ 225,274
Дом 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 84,792
Квартира 1 комнатав Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 1 комната
Хайдусобосло, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м²
€ 68,889
Квартира 1 комнатав Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 1 комната
Хайдусобосло, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м²
€ 63,588
Дом 8 комнатв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 8 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
8 Количество комнат 5 ванных комнат 420 м²
€ 503,585
Квартира 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 87,469
Квартира 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 111,060
Квартира 1 комнатав Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 1 комната
Хайдусобосло, Венгрия
1 Количество комнат 70 м²
€ 44,795
Дом 5 комнатв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 5 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 105,758
Дом 3 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м²
€ 63,349
Квартира 8 комнатв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 8 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
8 Количество комнат 6 ванных комнат 162 м²
€ 251,541
Квартира 3 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 100,722
Квартира 4 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 212,047
Дом 4 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м²
€ 211,782
Квартира 3 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 198,768
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