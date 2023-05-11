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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хайду-Бихар
Debreceni jaras
Хайдушамшон
Дома
Дома в Хайдушамшон, Венгрия
Дом
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50 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
4
1
110 м²
€ 134,364
Дом 6 комнат
Хайдушамшон, Венгрия
6
2
142 м²
€ 212,337
Дом 3 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
3
1
64 м²
€ 85,983
Дом 5 комнат
Хайдушамшон, Венгрия
5
2
92 м²
€ 155,893
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
4
1
82 м²
€ 67,195
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
4
1
78 м²
€ 69,614
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
4
1
65 м²
€ 41,661
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
4
1
128 м²
€ 128,746
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
4
1
80 м²
€ 129,015
Дом 6 комнат
Хайдушамшон, Венгрия
6
1
140 м²
€ 161,268
Дом 5 комнат
Хайдушамшон, Венгрия
5
1
99 м²
€ 119,204
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
4
2
109 м²
€ 145,142
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
4
1
100 м²
€ 131,434
Дом 6 комнат
Хайдушамшон, Венгрия
6
1
175 м²
€ 166,644
Дом 2 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
2
1
45 м²
€ 64,507
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
4
1
92 м²
€ 139,766
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
4
2
109 м²
€ 169,332
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
4
2
109 м²
€ 161,268
Дом 6 комнат
Хайдушамшон, Венгрия
6
2
170 м²
€ 174,681
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
4
1
84 м²
€ 174,708
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
4
1
92 м²
€ 201,317
Дом 3 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
3
1
94 м²
€ 79,263
Дом 1 комната
Хайдушамшон, Венгрия
1
1
45 м²
€ 37,361
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
4
1
92 м²
€ 181,158
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
4
1
76 м²
€ 123,639
Дом 2 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
2
1
58 м²
€ 58,863
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
4
1
80 м²
€ 107,244
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
4
1
107 м²
€ 147,561
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
4
1
120 м²
€ 80,365
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
4
1
107 м²
€ 174,439
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