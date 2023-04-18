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Купить недвижимость в Hajdunanasi jaras, Венгрия

Хайдунанаш
2
3 объекта найдено
Дом 3 комнатыв Хайдунанаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдунанаш, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 120,631
Дом 2 комнатыв Хайдунанаш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдунанаш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 37,345
Дом 3 ванныхв Гёрбехаза, Венгрия
Дом 3 ванных
Гёрбехаза, Венгрия
3 ванных комнат 410 м² Количество этажей 2
€ 195,857

Параметры недвижимости в Hajdunanasi jaras, Венгрия

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