Купить дом в Hajduhadhazi jaras, Венгрия

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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хайду-Бихар
Hajduhadhazi jaras
Дома
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26 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 66,007
Дом 2 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 52,752
Дом 5 комнат
Теглаш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 100,733
Дом 2 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 79,261
Дом 4 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 119,024
Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
114 м²
€ 92,515
Дом 2 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 66,007
Дом 4 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
101 м²
€ 158,787
Дом 5 комнат
Теглаш, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
145 м²
€ 193,513
Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 105,770
Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 90,103
Дом 4 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 238,313
Дом 3 комнаты
Теглаш, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 108,686
Дом 5 комнат
Bocskaikert, Венгрия
5 Количество комнат
180 м²
€ 156,401
Дом 2 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 55,403
Дом 4 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 110,276
Дом 4 комнаты
Теглаш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 132,278
Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 92,515
Дом 5 комнат
Bocskaikert, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 157,992
Дом 2 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
2 Количество комнат
72 м²
€ 26,482
Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 55,642
Дом 1 ванная
Bocskaikert, Венгрия
1 ванных комнат
92 м²
Количество этажей 1
€ 88,283
Loskikert Lister in Living Park, строятся недавно построенные двухквартирные дома с современ…
Дом 1 ванная
Bocskaikert, Венгрия
1 ванных комнат
92 м²
Количество этажей 1
€ 88,283
Бокскайкертский небольшой лес в приусадебном парке, строятся полуотбранные дома с новостройк…
Дом 2 ванных
Bocskaikert, Венгрия
2 ванных комнат
102 м²
Количество этажей 1
€ 98,157
Bocskaikert пригорода, зеленая зона один, мы предлагаем его для продажи на его тихой асфальт…
Дом 1 ванная
Bocskaikert, Венгрия
1 ванных комнат
102 м²
Количество этажей 1
€ 95,519
На тихой улице в саду, зеленом районе, мы предлагаем покупку сада для покупки на участке пло…
Дом 1 ванная
Bocskaikert, Венгрия
1 ванных комнат
102 м²
Количество этажей 1
€ 100,387
Мы предлагаем его для продажи в пригороде, как зеленая зона улицы нижележащий 550 нм на учас…
Параметры недвижимости в Hajduhadhazi jaras, Венгрия
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