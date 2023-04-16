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Купить недвижимость в Hajduhadhazi jaras, Венгрия

Теглаш
5
27 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Bocskaikert, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 66,007
Квартира 2 комнатыв Теглаш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Теглаш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 75,020
Дом 2 комнатыв Bocskaikert, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 52,752
Дом 5 комнатв Теглаш, Венгрия
Дом 5 комнат
Теглаш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 100,733
Дом 2 комнатыв Bocskaikert, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 79,261
Дом 4 комнатыв Bocskaikert, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 119,024
Дом 3 комнатыв Bocskaikert, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 114 м²
€ 92,515
Дом 2 комнатыв Bocskaikert, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 66,007
Дом 4 комнатыв Bocskaikert, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м²
€ 158,787
Дом 5 комнатв Теглаш, Венгрия
Дом 5 комнат
Теглаш, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 145 м²
€ 193,513
Дом 3 комнатыв Bocskaikert, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 105,770
Дом 3 комнатыв Bocskaikert, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 90,103
Дом 4 комнатыв Bocskaikert, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 238,313
Дом 3 комнатыв Теглаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Теглаш, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 108,686
Дом 5 комнатв Bocskaikert, Венгрия
Дом 5 комнат
Bocskaikert, Венгрия
5 Количество комнат 180 м²
€ 156,401
Дом 2 комнатыв Bocskaikert, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 55,403
Дом 4 комнатыв Bocskaikert, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 110,276
Дом 4 комнатыв Теглаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Теглаш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 132,278
Дом 3 комнатыв Bocskaikert, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 92,515
Дом 5 комнатв Bocskaikert, Венгрия
Дом 5 комнат
Bocskaikert, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 157,992
Дом 2 комнатыв Bocskaikert, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
2 Количество комнат 72 м²
€ 26,482
Дом 3 комнатыв Bocskaikert, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 55,642
Дом 1 ваннаяв Bocskaikert, Венгрия
Дом 1 ванная
Bocskaikert, Венгрия
1 ванных комнат 92 м² Количество этажей 1
€ 88,283
Loskikert Lister in Living Park, строятся недавно построенные двухквартирные дома с современ…
Дом 1 ваннаяв Bocskaikert, Венгрия
Дом 1 ванная
Bocskaikert, Венгрия
1 ванных комнат 92 м² Количество этажей 1
€ 88,283
Бокскайкертский небольшой лес в приусадебном парке, строятся полуотбранные дома с новостройк…
Дом 2 ванныхв Bocskaikert, Венгрия
Дом 2 ванных
Bocskaikert, Венгрия
2 ванных комнат 102 м² Количество этажей 1
€ 98,157
Bocskaikert пригорода, зеленая зона один, мы предлагаем его для продажи на его тихой асфальт…
Дом 1 ваннаяв Bocskaikert, Венгрия
Дом 1 ванная
Bocskaikert, Венгрия
1 ванных комнат 102 м² Количество этажей 1
€ 95,519
На тихой улице в саду, зеленом районе, мы предлагаем покупку сада для покупки на участке пло…
Дом 1 ваннаяв Bocskaikert, Венгрия
Дом 1 ванная
Bocskaikert, Венгрия
1 ванных комнат 102 м² Количество этажей 1
€ 100,387
Мы предлагаем его для продажи в пригороде, как зеленая зона улицы нижележащий 550 нм на учас…

Параметры недвижимости в Hajduhadhazi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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