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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хайду-Бихар
Hajduboeszoermenyi jaras
Дома
Дома в Hajduboeszoermenyi jaras, Венгрия
Хайдубёсёрмень
30
Дом
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30 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
3
1
95 м²
€ 139,304
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
3
1
80 м²
€ 71,681
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
3
1
60 м²
€ 74,386
Дом 4 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
4
1
110 м²
€ 129,837
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
3
1
110 м²
€ 70,058
Дом 4 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
4
2
232 м²
€ 243,173
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
3
1
76 м²
€ 99,812
Дом 4 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
4
2
87 м²
€ 202,870
Дом 2 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
2
1
70 м²
€ 62,213
Дом 2 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
2
1
62 м²
€ 87,910
Дом 4 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
4
1
90 м²
€ 175,821
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
3
1
96 м²
€ 107,927
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
3
1
66 м²
€ 78,443
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
3
1
101 м²
€ 97,107
Дом 1 комната
Хайдубёсёрмень, Венгрия
1
28 м²
€ 7,547
Дом 1 комната
Хайдубёсёрмень, Венгрия
1
1
60 м²
€ 42,197
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
3
1
60 м²
€ 121,722
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
3
1
106 м²
€ 226,944
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
3
1
120 м²
€ 148,501
Дом 2 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
2
1
70 м²
€ 58,156
Дом 4 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
4
1
120 м²
€ 113,607
Дом 6 комнат
Хайдубёсёрмень, Венгрия
6
2
240 м²
€ 311,067
Дом 4 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
4
2
150 м²
€ 113,337
Дом 5 комнат
Хайдубёсёрмень, Венгрия
5
2
124 м²
€ 200,165
Дом 2 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
2
1
60 м²
€ 47,336
Дом 5 комнат
Хайдубёсёрмень, Венгрия
5
1
135 м²
€ 108,197
Дом 1 комната
Хайдубёсёрмень, Венгрия
1
69 м²
€ 48,418
Дом 4 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
4
2
105 м²
€ 229,919
Дом 2 ванных
Хайдубёсёрмень, Венгрия
2
160 м²
2
€ 90,207
Дом 2 ванных
Хайдубёсёрмень, Венгрия
2
152 м²
2
€ 95,845
Параметры недвижимости в Hajduboeszoermenyi jaras, Венгрия
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