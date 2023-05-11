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Квартиры в Hajduboeszoermenyi jaras, Венгрия

Хайдубёсёрмень
5
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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€ 102,787
Квартира 2 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 75,468
Квартира 3 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€ 189,075
Квартира 1 комната в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Квартира 1 комната
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€ 67,623
Квартира 2 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€ 80,877

Параметры недвижимости в Hajduboeszoermenyi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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