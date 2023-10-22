ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Венгрия
Хайдубёсёрмень
Студии
Квартиры-студии в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Студия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 1 ванная с балконом, новое здание, с Excelent brightness
Дьяль, Венгрия
1
93 м²
1
На Gyál RENDEZETT RÉSZ - спокойствии, в CSENDES UTCÁBAN - с ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ RENGETEG - с NAGY…
€137,881
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
3
1
75 м²
€340,084
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Maglod, Венгрия
3
2
154 м²
€173,966
Рекомендовать
Дом 2 ванных с парковкой, с балконом, новое здание
Gyori jaras, Венгрия
2
127 м²
1
Строим дом его мечты, под ключ один с проходом даже внутри 3 месяцев! У вас нет другой вещи…
€90,887
Рекомендовать
Квартира 1 ванная с парковкой, новое здание, с transformable rooms
Gyori jaras, Венгрия
1
68 м²
Эстетика, стабильность, качество. Это концепции, которые больше всего отражают духовность ст…
€82,627
Рекомендовать
Квартира 1 ванная с парковкой, с мебелью, с transformable rooms
Балатонфюред, Венгрия
1
45 м²
€150,323
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4
1
103 м²
€143,882
Рекомендовать
Дом 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Koszegdoroszlo, Венгрия
3
200 м²
On Kőszegdoroszló because of the Austrian border onto a couple of kilometres, in Velem catch…
€91,350
Рекомендовать
Дом 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Дьяль, Венгрия
1
63 м²
1
Дом будет обновлен, с красивым большим участком! На Gyál на продажу, из центра недалеко он …
€83,228
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Nagocs, Венгрия
2
1
55 м²
€59,907
Рекомендовать
Квартира 1 ванная с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Будапешт, Венгрия
1
50 м²
1
For sale a 50 sqm apartment with a balcony in a new condition in Kiszugló, with the associat…
€91,350
Рекомендовать
Дом 2 ванных с балконом, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Будапешт, Венгрия
2
233 м²
3
Близок к Diósd, но тем не менее XXII кер. за счет части продавца он 230 нм полуоткрытого дом…
€208,899
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL