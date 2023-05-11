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Дома в Хайдубёсёрмень, Венгрия

30 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€ 139,304
Дом 3 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 71,681
Дом 3 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 74,386
Дом 4 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 129,837
Дом 3 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 70,058
Дом 4 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
€ 243,173
Дом 3 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€ 99,812
Дом 4 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
€ 202,870
Дом 2 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 62,213
Дом 2 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€ 87,910
Дом 4 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 175,821
Дом 3 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€ 107,927
Дом 3 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€ 78,443
Дом 3 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€ 97,107
Дом 1 комната в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 1 комната
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
€ 7,547
Дом 1 комната в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 1 комната
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 42,197
Дом 3 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 121,722
Дом 3 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€ 226,944
Дом 3 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 148,501
Дом 2 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 58,156
Дом 4 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 113,607
Дом 6 комнат в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 6 комнат
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
€ 311,067
Дом 4 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 113,337
Дом 5 комнат в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 5 комнат
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
€ 200,165
Дом 2 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 47,336
Дом 5 комнат в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 5 комнат
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€ 108,197
Дом 1 комната в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 1 комната
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 69 м²
€ 48,418
Дом 4 комнаты в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
€ 229,919
Дом 2 ванных в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 2 ванных
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
€ 90,207
Дом 2 ванных в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Дом 2 ванных
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
€ 95,845
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