Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Бекеш
  5. Gyulai jaras
  6. Квартиры

Купить квартиру в Gyulai jaras, Венгрия

Дьюла
2
Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Дьюла, Венгрия
Квартира 1 комната
Дьюла, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 58,915
Квартира 4 комнатыв Дьюла, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дьюла, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м²
€ 133,630

Параметры недвижимости в Gyulai jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти