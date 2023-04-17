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Купить недвижимость в Gyulai jaras, Венгрия

Дьюла
10
Элек
2
14 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Дьюла, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дьюла, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 117,830
Дом 3 комнатыв Дьюла, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьюла, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 38,830
Дом 3 комнатыв Дьюла, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьюла, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 72,037
Квартира 1 комнатав Дьюла, Венгрия
Квартира 1 комната
Дьюла, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 58,915
Дом 3 комнатыв Дьюла, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьюла, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 76,322
Квартира 4 комнатыв Дьюла, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дьюла, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м²
€ 133,630
Дом 3 комнатыв Элек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Элек, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 24,102
Дом 5 комнатв Кетедьхаза, Венгрия
Дом 5 комнат
Кетедьхаза, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 80,312
Дом 3 комнатыв Элек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Элек, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м²
€ 22,763
Дом 6 комнатв Дьюла, Венгрия
Дом 6 комнат
Дьюла, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 207 м²
€ 206,202
Дом 3 комнатыв Дьюла, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьюла, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 47,935
Дом 12 комнатв Кетедьхаза, Венгрия
Дом 12 комнат
Кетедьхаза, Венгрия
12 Количество комнат 9 ванных комнат 500 м²
€ 589,149
Домв Дьюла, Венгрия
Дом
Дьюла, Венгрия
190 м² Количество этажей 1
€ 344,572
В центре Дьюлы мы предлагаем на продажу полностью оборудованный ресторан площадью 190 кв.м с…
Дом 2 ванныхв Дьюла, Венгрия
Дом 2 ванных
Дьюла, Венгрия
2 ванных комнат 96 м² Количество этажей 2
€ 122,886
В Gábor Áron utcában, который может быть найден возле замка продавца бани он строился в 2002…

Параметры недвижимости в Gyulai jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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