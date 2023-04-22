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Венгрия
Северный Альфёльд
медье Бекеш
Gyulai jaras
Дьюла
Жильё в Дьюла, Венгрия
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10 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Дьюла, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 115,927
Дом 3 комнаты
Дьюла, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 38,203
Дом 3 комнаты
Дьюла, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 70,873
Квартира 1 комната
Дьюла, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 57,963
Дом 3 комнаты
Дьюла, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 75,089
Квартира 4 комнаты
Дьюла, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
€ 131,471
Дом 6 комнат
Дьюла, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
207 м²
€ 202,872
Дом 3 комнаты
Дьюла, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 41,892
Дом
Дьюла, Венгрия
190 м²
Количество этажей 1
€ 341,096
В центре Дьюлы мы предлагаем на продажу полностью оборудованный ресторан площадью 190 кв.м с…
Дом 2 ванных
Дьюла, Венгрия
2 ванных комнат
96 м²
Количество этажей 2
€ 121,646
В Gábor Áron utcában, который может быть найден возле замка продавца бани он строился в 2002…
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