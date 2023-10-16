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Виллы в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Kisbajcs, Венгрия
Вилла 5 комнат
Kisbajcs, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
На продажу выставлен односемейный дом, расположенный в 9062 Кисбайч, в северо-восточной част…
€350,000

Параметры недвижимости в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия

недорогая
элитная
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