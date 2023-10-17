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Дома в Gyomaendrodi jaras, Венгрия

Gyomaendrod
7
7 объектов найдено
Дом 5 комнат в Gyomaendrod, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyomaendrod, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€141,389
Дом 5 комнат в Gyomaendrod, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyomaendrod, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€19,408
Дом 11 комнат в Gyomaendrod, Венгрия
Дом 11 комнат
Gyomaendrod, Венгрия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
€161,731
Дом 2 комнаты в Gyomaendrod, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gyomaendrod, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€12,938
Дом 3 комнаты в Gyomaendrod, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyomaendrod, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
€28,465
Дом 4 комнаты в Gyomaendrod, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyomaendrod, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
€155,262
Дом 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Gyomaendrod, Венгрия
Дом 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Gyomaendrod, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
В центре Гиомаендрёд, на приятном расстоянии прогулки недвижимый ELADUse! Ház состоит из бол…
€119,391

Параметры недвижимости в Gyomaendrodi jaras, Венгрия

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