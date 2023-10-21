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Жильё в Gyomaendrodi jaras, Венгрия

Gyomaendrod
7
7 объектов найдено
Дом 5 комнат в Gyomaendrod, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyomaendrod, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€143,567
Дом 5 комнат в Gyomaendrod, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyomaendrod, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€19,577
Дом 11 комнат в Gyomaendrod, Венгрия
Дом 11 комнат
Gyomaendrod, Венгрия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
€163,144
Дом 2 комнаты в Gyomaendrod, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gyomaendrod, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€13,052
Дом 3 комнаты в Gyomaendrod, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyomaendrod, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
€28,713
Дом 4 комнаты в Gyomaendrod, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gyomaendrod, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
€156,618
Дом 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Gyomaendrod, Венгрия
Дом 3 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Gyomaendrod, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
В центре Гиомаендрёд, на приятном расстоянии прогулки недвижимый ELADUse! Ház состоит из бол…
€118,898

Типы недвижимости в Gyomaendrodi jaras

дома

Параметры недвижимости в Gyomaendrodi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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