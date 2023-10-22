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Жильё в Дьёндьёшпата, Венгрия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Дьёндьёшпата, Венгрия
Дом 5 комнат
Дьёндьёшпата, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 279 м²
€65,401
Realting.com
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