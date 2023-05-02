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Дома в Gyoengyoesi jaras, Венгрия

Дьёндьёш
16
34 объекта найдено
Дом 1 комната в Адач, Венгрия
Дом 1 комната
Адач, Венгрия
1 Количество комнат 18 м²
€ 22,812
Дом 2 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 66,825
Дом 4 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 190 м²
€ 131,503
Дом 4 комнаты в Домосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Домосло, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 117 м²
€ 50,723
Дом 4 комнаты в Вишонта, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вишонта, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 190 м²
€ 88,295
Дом 4 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 124 м²
€ 80,244
Дом 3 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 85,880
Дом 3 комнаты в Atkar, Венгрия
Дом 3 комнаты
Atkar, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 74,876
Дом 2 комнаты в Адач, Венгрия
Дом 2 комнаты
Адач, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 22,543
Дом 3 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м²
€ 107,349
Мотив павлина возвращается обратно в каждую маленькую часть этого дома. Он скрывает много си…
Дом 2 комнаты в Адач, Венгрия
Дом 2 комнаты
Адач, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м²
€ 37,572
Дом 1 комната в Вишонта, Венгрия
Дом 1 комната
Вишонта, Венгрия
1 Количество комнат 16 м²
€ 7,917
Дом 3 комнаты в Matraszentimre, Венгрия
Дом 3 комнаты
Matraszentimre, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 59 м²
€ 58,774
Дом 3 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
3 Количество комнат 130 м²
€ 80,244
Дом 1 комната в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 1 комната
Дьёндьёш, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 160,756
Дом 3 комнаты в Matraszentimre, Венгрия
Дом 3 комнаты
Matraszentimre, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 104,397
Дом 3 комнаты в Matraszentimre, Венгрия
Дом 3 комнаты
Matraszentimre, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 107,081
Дом 5 комнат в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 5 комнат
Дьёндьёш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 104,639
Дом 5 комнат в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 5 комнат
Дьёндьёш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 187 м²
€ 133,918
Дом 5 комнат в Matraszentimre, Венгрия
Дом 5 комнат
Matraszentimre, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 147,605
Дом 3 комнаты в Вишонта, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вишонта, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 61,458
Дом 2 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 48,280
Дом 2 ванных в Markaz, Венгрия
Дом 2 ванных
Markaz, Венгрия
2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 80,569
Продается 2-этажный семейный дом на берегу озера Марказ, крытый подъезд, кладовая, пробуренн…
Дом 2 ванных в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 2 ванных
Дьёндьёш, Венгрия
2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 125,134
Семейный дом недалеко от центра Gyöngyös, доступный с 2 улиц, который подходит для 2 поколен…
Дом 3 ванных в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 3 ванных
Дьёндьёш, Венгрия
3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 3
€ 176,305
Salesman in the soft lap of the nature, perfect family house admitting two generations on Má…
Дом 2 ванных в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 2 ванных
Дьёндьёш, Венгрия
2 ванных комнат 225 м² Количество этажей 2
€ 252,739
Дом 2 ванных в Gyoengyoessolymos, Венгрия
Дом 2 ванных
Gyoengyoessolymos, Венгрия
2 ванных комнат 165 м² Количество этажей 2
€ 77,902
Недвижимость 2 поколения продается в центре на Gyöngyössolymos. Что в тупике это 105 нм жило…
Дом 2 ванных в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 2 ванных
Дьёндьёш, Венгрия
2 ванных комнат 190 м² Количество этажей 1
€ 183,580
Family one renewed from Mátra bottom, the edge of a forest, Mátrafüred overall in 1999 190 n…
Дом 2 ванных в Palosvoeroesmart, Венгрия
Дом 2 ванных
Palosvoeroesmart, Венгрия
2 ванных комнат 400 м² Количество этажей 2
€ 156,239
With Mátrafüred, Pálosvörösmarton, in quiet environment, on 1036 nm plots, these three level…
Дом 2 ванных в Gyoengyoeshalasz, Венгрия
Дом 2 ванных
Gyoengyoeshalasz, Венгрия
2 ванных комнат 406 м² Количество этажей 2
€ 256,972
Жемчужная вилла почти 400 нм -, большая гражданская вилла, частично отремонтированная, с уча…

Параметры недвижимости в Gyoengyoesi jaras, Венгрия

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