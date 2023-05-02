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Квартиры в Gyoengyoesi jaras, Венгрия

Дьёндьёш
6
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7 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Дьёндьёш, Венгрия
Квартира 5 комнат
Дьёндьёш, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 201,280
Квартира 1 комната в Дьёндьёш, Венгрия
Квартира 1 комната
Дьёндьёш, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м²
€ 50,723
Квартира 2 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 64,410
Квартира 1 комната в Дьёндьёш, Венгрия
Квартира 1 комната
Дьёндьёш, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 57,700
Квартира 1 комната в Matraszentimre, Венгрия
Квартира 1 комната
Matraszentimre, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 73,078
Квартира 3 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 64,410
Квартира 4 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 118 м²
€ 155,388

Параметры недвижимости в Gyoengyoesi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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