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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хевеш
Gyoengyoesi jaras
Жильё в Gyoengyoesi jaras, Венгрия
Дьёндьёш
22
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41 объект найдено
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Дом 1 комната
Адач, Венгрия
1 Количество комнат
18 м²
€ 22,812
Квартира 5 комнат
Дьёндьёш, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 201,280
Дом 2 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 66,825
Дом 4 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
190 м²
€ 131,503
Дом 4 комнаты
Домосло, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
117 м²
€ 50,723
Дом 4 комнаты
Вишонта, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
190 м²
€ 88,295
Дом 4 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
124 м²
€ 80,244
Дом 3 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 85,880
Квартира 1 комната
Дьёндьёш, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
€ 50,723
Дом 3 комнаты
Atkar, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 74,876
Квартира 2 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 64,410
Дом 2 комнаты
Адач, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 22,543
Дом 3 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
113 м²
€ 107,349
Мотив павлина возвращается обратно в каждую маленькую часть этого дома. Он скрывает много си…
Дом 2 комнаты
Адач, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
€ 37,572
Квартира 1 комната
Дьёндьёш, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
€ 57,700
Дом 1 комната
Вишонта, Венгрия
1 Количество комнат
16 м²
€ 7,917
Дом 3 комнаты
Matraszentimre, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
59 м²
€ 58,774
Квартира 1 комната
Matraszentimre, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
€ 73,078
Квартира 3 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 64,410
Дом 3 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
3 Количество комнат
130 м²
€ 80,244
Дом 1 комната
Дьёндьёш, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 160,756
Квартира 4 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
118 м²
€ 155,388
Дом 3 комнаты
Matraszentimre, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 104,397
Дом 3 комнаты
Matraszentimre, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 107,081
Дом 5 комнат
Дьёндьёш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 104,639
Дом 5 комнат
Дьёндьёш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
187 м²
€ 133,918
Дом 5 комнат
Matraszentimre, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
€ 147,605
Дом 3 комнаты
Вишонта, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 61,458
Дом 2 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 48,280
Дом 2 ванных
Markaz, Венгрия
2 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 80,569
Продается 2-этажный семейный дом на берегу озера Марказ, крытый подъезд, кладовая, пробуренн…
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Параметры недвижимости в Gyoengyoesi jaras, Венгрия
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