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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хевеш
Gyoengyoesi jaras
Дьёндьёш
Дома
Дома в Дьёндьёш, Венгрия
Дом
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15 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
190 м²
€ 130,145
Дом 4 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
124 м²
€ 79,415
Дом 3 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 84,993
Дом 3 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
113 м²
€ 106,241
Мотив павлина возвращается обратно в каждую маленькую часть этого дома. Он скрывает много си…
Дом 3 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
3 Количество комнат
130 м²
€ 79,415
Дом 1 комната
Дьёндьёш, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 159,096
Дом 5 комнат
Дьёндьёш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 103,558
Дом 5 комнат
Дьёндьёш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
187 м²
€ 132,536
Дом 2 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 47,782
Дом 2 ванных
Дьёндьёш, Венгрия
2 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 1
€ 125,143
Семейный дом недалеко от центра Gyöngyös, доступный с 2 улиц, который подходит для 2 поколен…
Дом 3 ванных
Дьёндьёш, Венгрия
3 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 3
€ 176,317
Salesman in the soft lap of the nature, perfect family house admitting two generations on Má…
Дом 2 ванных
Дьёндьёш, Венгрия
2 ванных комнат
225 м²
Количество этажей 2
€ 252,757
Дом 2 ванных
Дьёндьёш, Венгрия
2 ванных комнат
190 м²
Количество этажей 1
€ 183,593
Family one renewed from Mátra bottom, the edge of a forest, Mátrafüred overall in 1999 190 n…
Дом 2 ванных
Дьёндьёш, Венгрия
2 ванных комнат
548 м²
Количество этажей 3
€ 191,078
У подножия Матр, на самой часто встречающейся улице в центре города, он стал выставленным на…
Дом
Дьёндьёш, Венгрия
409 м²
Количество этажей 1
€ 85,589
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ВНИМАНИЕ ИНВЕСТОРОВ! На жемчужно посещаемом продавцом участке, к которому м…
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