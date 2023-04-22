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Жильё в Дьёндьёш, Венгрия

20 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 190 м²
€ 130,145
Дом 4 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 124 м²
€ 79,415
Дом 3 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 84,993
Квартира 1 комната в Дьёндьёш, Венгрия
Квартира 1 комната
Дьёндьёш, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м²
€ 50,199
Квартира 2 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 63,745
Дом 3 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м²
€ 106,241
Мотив павлина возвращается обратно в каждую маленькую часть этого дома. Он скрывает много си…
Квартира 1 комната в Дьёндьёш, Венгрия
Квартира 1 комната
Дьёндьёш, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 57,105
Квартира 3 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 63,745
Дом 3 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
3 Количество комнат 130 м²
€ 79,415
Дом 1 комната в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 1 комната
Дьёндьёш, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 159,096
Квартира 4 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 118 м²
€ 153,784
Дом 5 комнат в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 5 комнат
Дьёндьёш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 103,558
Дом 5 комнат в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 5 комнат
Дьёндьёш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 187 м²
€ 132,536
Дом 2 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 47,782
Дом 2 ванных в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 2 ванных
Дьёндьёш, Венгрия
2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 125,143
Семейный дом недалеко от центра Gyöngyös, доступный с 2 улиц, который подходит для 2 поколен…
Дом 3 ванных в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 3 ванных
Дьёндьёш, Венгрия
3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 3
€ 176,317
Salesman in the soft lap of the nature, perfect family house admitting two generations on Má…
Дом 2 ванных в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 2 ванных
Дьёндьёш, Венгрия
2 ванных комнат 225 м² Количество этажей 2
€ 252,757
Дом 2 ванных в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 2 ванных
Дьёндьёш, Венгрия
2 ванных комнат 190 м² Количество этажей 1
€ 183,593
Family one renewed from Mátra bottom, the edge of a forest, Mátrafüred overall in 1999 190 n…
Дом 2 ванных в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 2 ванных
Дьёндьёш, Венгрия
2 ванных комнат 548 м² Количество этажей 3
€ 191,078
У подножия Матр, на самой часто встречающейся улице в центре города, он стал выставленным на…
Дом в Дьёндьёш, Венгрия
Дом
Дьёндьёш, Венгрия
409 м² Количество этажей 1
€ 85,589
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ВНИМАНИЕ ИНВЕСТОРОВ! На жемчужно посещаемом продавцом участке, к которому м…
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