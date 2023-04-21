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83 объекта найдено
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Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
€ 212,216
Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
129 м²
€ 185,656
Дом 2 комнаты
Оча, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
97 м²
€ 167,064
Дом 4 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
151 м²
€ 220,450
Дом 6 комнат
Дьяль, Венгрия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
260 м²
€ 334,659
Дом 6 комнат
Оча, Венгрия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 119,256
Дом 2 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 83,665
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 318,723
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
220 м²
€ 199,202
Дом 3 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
3 Количество комнат
60 м²
€ 92,695
Дом 4 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 84,727
Дом 4 комнаты
Оча, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
151 м²
€ 185,656
Дом 6 комнат
Дьяль, Венгрия
6 Количество комнат
265 м²
€ 358,563
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4 Количество комнат
160 м²
€ 66,401
Дом 6 комнат
Оча, Венгрия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
147 м²
€ 185,922
Дом 3 комнаты
Дьяль, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 205,842
Дом 6 комнат
Оча, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
117 м²
€ 95,617
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 179,282
Дом 4 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
97 м²
€ 208,498
Дом 2 комнаты
Дьяль, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 104,913
Дом 4 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
146 м²
€ 265,337
Дом 6 комнат
Дьяль, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
162 м²
€ 146,081
Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
212 м²
€ 370,516
Дом 4 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
97 м²
€ 217,528
Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
123 м²
€ 245,682
Дом 3 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
79 м²
€ 181,938
Дом 5 комнат
Оча, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
€ 167,330
Дом 3 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 112,881
Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
134 м²
€ 252,296
Дом 4 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
104 м²
€ 185,656
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Параметры недвижимости в Gyali jaras, Венгрия
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