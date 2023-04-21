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Жильё в Gyali jaras, Венгрия

Дьяль
51
Оча
19
84 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м²
€ 212,216
Дом 5 комнат в Дьяль, Венгрия
Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 129 м²
€ 185,656
Дом 2 комнаты в Оча, Венгрия
Дом 2 комнаты
Оча, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 167,064
Дом 4 комнаты в Альшонемеди, Венгрия
Дом 4 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 151 м²
€ 220,450
Дом 6 комнат в Дьяль, Венгрия
Дом 6 комнат
Дьяль, Венгрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 260 м²
€ 334,659
Дом 6 комнат в Оча, Венгрия
Дом 6 комнат
Оча, Венгрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 119,256
Дом 2 комнаты в Альшонемеди, Венгрия
Дом 2 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 83,665
Дом 4 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 318,723
Дом 4 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 199,202
Дом 3 комнаты в Альшонемеди, Венгрия
Дом 3 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
3 Количество комнат 60 м²
€ 92,695
Дом 4 комнаты в Альшонемеди, Венгрия
Дом 4 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 84,727
Дом 4 комнаты в Оча, Венгрия
Дом 4 комнаты
Оча, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 151 м²
€ 185,656
Дом 6 комнат в Дьяль, Венгрия
Дом 6 комнат
Дьяль, Венгрия
6 Количество комнат 265 м²
€ 358,563
Дом 4 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4 Количество комнат 160 м²
€ 66,401
Дом 6 комнат в Оча, Венгрия
Дом 6 комнат
Оча, Венгрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 147 м²
€ 185,922
Дом 3 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьяль, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 205,842
Дом 6 комнат в Оча, Венгрия
Дом 6 комнат
Оча, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м²
€ 95,617
Дом 4 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 179,282
Дом 4 комнаты в Альшонемеди, Венгрия
Дом 4 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 208,498
Дом 2 комнаты в Дьяль, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дьяль, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 104,913
Дом 4 комнаты в Альшонемеди, Венгрия
Дом 4 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 146 м²
€ 265,337
Дом 6 комнат в Дьяль, Венгрия
Дом 6 комнат
Дьяль, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 162 м²
€ 146,081
Дом 5 комнат в Дьяль, Венгрия
Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 212 м²
€ 370,516
Дом 4 комнаты в Альшонемеди, Венгрия
Дом 4 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 217,528
Дом 5 комнат в Дьяль, Венгрия
Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 123 м²
€ 245,682
Дом 3 комнаты в Альшонемеди, Венгрия
Дом 3 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 79 м²
€ 181,938
Дом 5 комнат в Оча, Венгрия
Дом 5 комнат
Оча, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 167,330
Дом 3 комнаты в Альшонемеди, Венгрия
Дом 3 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 112,881
Дом 5 комнат в Дьяль, Венгрия
Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 134 м²
€ 252,296
Дом 4 комнаты в Альшонемеди, Венгрия
Дом 4 комнаты
Альшонемеди, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м²
€ 185,656

Параметры недвижимости в Gyali jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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