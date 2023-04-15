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Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Gyali jaras
Дьяль
Купить недвижимость в Дьяль, Венгрия
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51 объект найдено
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Дом 6 комнат
Дьяль, Венгрия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
260 м²
€ 333,974
Дом 6 комнат
Дьяль, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
236 м²
€ 186,373
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 318,071
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
220 м²
€ 198,794
Дом 6 комнат
Дьяль, Венгрия
6 Количество комнат
265 м²
€ 357,829
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4 Количество комнат
160 м²
€ 66,265
Дом 3 комнаты
Дьяль, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 205,421
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 178,915
Дом 2 комнаты
Дьяль, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 104,698
Дом 6 комнат
Дьяль, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
162 м²
€ 152,409
Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
212 м²
€ 369,757
Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
123 м²
€ 245,179
Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
134 м²
€ 251,779
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
195 м²
€ 516,865
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 222,384
Дом 3 комнаты
Дьяль, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 140,481
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 194,818
Дом 7 комнат
Дьяль, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
365 м²
€ 609,635
Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 198,529
Дом 6 комнат
Дьяль, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
252 м²
€ 344,311
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
€ 225,300
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
99 м²
€ 225,300
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 198,794
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
79 м²
€ 198,794
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
154 м²
€ 339,010
Дом 5 комнат
Дьяль, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 132,264
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 144,457
Дом 4 комнаты
Дьяль, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 178,915
Дом 1 комната
Дьяль, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 83,494
Дом 6 комнат
Дьяль, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
186 м²
€ 140,481
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