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Купить вилла в Северный Альфёльд, Венгрия

Южный Альфёльд
4
Kecskemeti jaras
3
Кечкемет
2
Лайошмиже
1
Вилла В архив
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4 объекта найдено
Вилла 5 комнатв Kecskemeti jaras, Венгрия
Вилла 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
5 Количество комнат 240 м²
€ 362,000
Мы рады представить вашему вниманию этот красивый уютный дом в 16-м районе Будапешта. Рас…
Вилла 7 комнатв Kecskemeti jaras, Венгрия
Вилла 7 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
7 Количество комнат 380 м²
Цена по запросу
Мы рады представить вашему вниманию великолепную виллу, которая по внутреннему убранству мож…
Вилла 13 ванныхв Лайошмиже, Венгрия
Вилла 13 ванных
Лайошмиже, Венгрия
13 ванных комнат 850 м² Количество этажей 3
€ 671,336
Необычайное инвестиционное предложение!ПРОДАЕТСЯ | К северу от Кечкемета, в направлении Буда…
Виллав Дунапатай, Венгрия
Вилла
Дунапатай, Венгрия
1 121 м² Количество этажей 4
€ 275,252
В озере графства Бакс-Кискун Сцелиди прямой közeléből, на использование четыре тоскующих зам…

Параметры недвижимости в Северный Альфёльд, Венгрия

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