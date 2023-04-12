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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
Купить недвижимость в Северный Альфёльд, Венгрия
Balmazujvarosi jaras
47
Bekescsabai jaras
43
Jaszberenyi jaras
43
Hajduboeszoermenyi jaras
37
Бекешчаба
37
Balassagyarmati jaras
36
Вашарошнамень
36
Хайдубёсёрмень
36
Эгер
35
Тисафюред
34
Gyoengyoesi jaras
33
Derecskei jaras
31
Ясберень
30
Bajai jaras
29
Berettyoujfalui jaras
28
Лайошмиже
28
Hajduhadhazi jaras
27
Nyiradonyi jaras
27
Fuezesabonyi jaras
21
Retsagi jaras
17
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3 257 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 68,887
Дом 3 комнаты
Эрдётелек, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
€ 71,812
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 39,630
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 164,903
Дом 4 комнаты
Эдьек, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
€ 39,630
Дом 2 комнаты
Эдьек, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 31,651
Квартира 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
27 м²
€ 55,588
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
113 м²
€ 185,914
Дом 3 комнаты
Сильвашварад, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 139,635
Дом 7 комнат
Альдебрё, Венгрия
7 Количество комнат
1 ванных комнат
127 м²
€ 38,566
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 87,771
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 89,899
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
€ 79,792
Дом 4 комнаты
Уйсас, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
€ 60,908
Дом 3 комнаты
Апц, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 38,566
Дом 1 комната
Ясберень, Венгрия
1 Количество комнат
15 м²
€ 9,841
Дом 6 комнат
Яссентандраш, Венгрия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
110 м²
€ 92,691
Дом 2 комнаты
Ясальшосентдьёрдь, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 34,550
Дом 5 комнат
Эрдётелек, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 130,326
Дом 3 комнаты
Ясароксаллаш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 85,111
Дом 3 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 39,630
Дом 4 комнаты
Яссентандраш, Венгрия
4 Количество комнат
64 м²
€ 15,692
Дом 5 комнат
Ясароксаллаш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
€ 79,765
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 111,442
Дом 2 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 26,331
Дом 3 комнаты
Яссентандраш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
€ 26,331
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 47,609
Дом 5 комнат
Ясберень, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
€ 180,861
Дом 3 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 23,911
Дом 2 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 39,630
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