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Дома в Goenci jaras, Венгрия

1 объект найдено
Дом 9 ванных в Фонь, Венгрия
Дом 9 ванных
Фонь, Венгрия
9 ванных комнат 410 м² Количество этажей 2
€ 340,677
In the mountain range of Zemplén, on Regéc,a guesthouse and a family house introduced salesm…

Параметры недвижимости в Goenci jaras, Венгрия

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