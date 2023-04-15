Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Gödöllő Regional Unit
Гёдёллё
Дома
Купить дом в Гёдёллё, Венгрия
Дом
Очистить
60 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 5 комнат
Гёдёллё, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
130 м²
€ 177,589
Дом 4 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
107 м²
€ 251,806
Дом 4 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
126 м²
€ 262,408
Дом 6 комнат
Гёдёллё, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
167 м²
€ 209,396
Дом 4 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
154 м²
€ 341,926
Дом 4 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 331,059
Дом 4 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
€ 255,782
Дом 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
108 м²
€ 132,264
Дом 5 комнат
Гёдёллё, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
€ 119,276
Дом 6 комнат
Гёдёллё, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
185 м²
€ 336,360
Дом 5 комнат
Гёдёллё, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
172 м²
€ 344,550
Дом 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 206,746
Дом 4 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 197,469
Дом 3 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 172,288
Дом 6 комнат
Гёдёллё, Венгрия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
270 м²
€ 503,612
Дом 3 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 140,481
Дом 6 комнат
Гёдёллё, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
316 м²
€ 659,997
Дом 8 комнат
Гёдёллё, Венгрия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
€ 396,263
Дом 3 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 100,457
Дом 3 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 65,470
On this 1151sqm lot you can find the main house which is 72sqm house and a smaller estateb w…
Дом 5 комнат
Гёдёллё, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
400 м²
€ 675,900
Дом 7 комнат
Гёдёллё, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
190 м²
€ 235,637
Дом 5 комнат
Гёдёллё, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
228 м²
€ 304,553
Дом 3 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
€ 179,975
Дом 8 комнат
Гёдёллё, Венгрия
8 Количество комнат
450 м²
€ 530,118
Дом 3 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 140,216
Дом 6 комнат
Гёдёллё, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
148 м²
€ 265,032
Дом 4 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
74 м²
€ 185,276
Дом 6 комнат
Гёдёллё, Венгрия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
270 м²
€ 524,817
Дом 6 комнат
Гёдёллё, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
254 м²
€ 371,082
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты