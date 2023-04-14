Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Фейер
  5. Gardonyi jaras
  6. Дома

Купить дом в Gardonyi jaras, Венгрия

Гардонь
48
Velence
41
115 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 112,078
Дом 5 комнатв Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м²
€ 371,809
Дом 5 комнатв Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 151 м²
€ 237,797
Дом 5 комнатв Velence, Венгрия
Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 162 м²
€ 347,468
Дом 5 комнатв Velence, Венгрия
Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 147 м²
€ 494,854
Дом 5 комнатв Velence, Венгрия
Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 184,567
Дом 6 комнатв Velence, Венгрия
Дом 6 комнат
Velence, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 158 м²
€ 532,303
Дом 5 комнатв Капольнашньек, Венгрия
Дом 5 комнат
Капольнашньек, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 144 м²
€ 144,444
Дом 2 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 90,946
Дом 6 комнатв Velence, Венгрия
Дом 6 комнат
Velence, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 244 м²
€ 213,456
Дом 4 комнатыв Sukoro, Венгрия
Дом 4 комнаты
Sukoro, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 126 м²
€ 304,937
Дом 1 комнатав Velence, Венгрия
Дом 1 комната
Velence, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м²
€ 71,553
Дом 5 комнатв Velence, Венгрия
Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м²
€ 219,341
Дом 5 комнатв Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 294,238
Дом 2 комнатыв Velence, Венгрия
Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 90,679
Дом 4 комнатыв Velence, Венгрия
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м²
€ 221,748
Дом 4 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 176,543
Дом 2 комнатыв Zichyujfalu, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zichyujfalu, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 85,596
Дом 2 комнатыв Velence, Венгрия
Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 79,979
Дом 3 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 73,024
Дом 5 комнатв Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 77 м²
€ 144,176
Дом 4 комнатыв Sukoro, Венгрия
Дом 4 комнаты
Sukoro, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м²
€ 149,794
Дом 4 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 112 м²
€ 168,250
Для описания на английском, пожалуйста, позвоните
Дом 4 комнатыв Velence, Венгрия
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 79 м²
€ 133,718
Дом 4 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 179,217
Дом 5 комнатв Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 189 м²
€ 398,291
Дом 4 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 139 м²
€ 265,884
Дом 4 комнатыв Гардонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м²
€ 165,843
Дом 4 комнатыв Velence, Венгрия
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м²
€ 219,341
Дом 4 комнатыв Velence, Венгрия
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м²
€ 213,991

Параметры недвижимости в Gardonyi jaras, Венгрия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти