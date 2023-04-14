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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Фейер
Gardonyi jaras
Купить недвижимость в Gardonyi jaras, Венгрия
Гардонь
111
Velence
43
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188 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 112,078
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
190 м²
€ 371,809
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
151 м²
€ 237,797
Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
162 м²
€ 347,468
Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
147 м²
€ 494,854
Квартира 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
€ 173,600
Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 184,567
Дом 6 комнат
Velence, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
158 м²
€ 532,303
Дом 5 комнат
Капольнашньек, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
144 м²
€ 144,444
Дом 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 90,946
Дом 6 комнат
Velence, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
244 м²
€ 213,456
Дом 4 комнаты
Sukoro, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
126 м²
€ 304,937
Дом 1 комната
Velence, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
27 м²
€ 71,553
Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
113 м²
€ 219,341
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 294,238
Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 90,679
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
€ 221,748
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 176,543
Дом 2 комнаты
Zichyujfalu, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 85,596
Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 79,979
Дом 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 73,024
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
77 м²
€ 144,176
Дом 4 комнаты
Sukoro, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
€ 149,794
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
112 м²
€ 168,250
Для описания на английском, пожалуйста, позвоните
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
79 м²
€ 133,718
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 179,217
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
189 м²
€ 398,291
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 120,370
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
139 м²
€ 265,884
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
124 м²
€ 165,843
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Параметры недвижимости в Gardonyi jaras, Венгрия
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