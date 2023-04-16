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Купить недвижимость в Fuezesabonyi jaras, Венгрия

Фюзешабонь
2
20 объектов найдено
Дом 7 комнатв Альдебрё, Венгрия
Дом 7 комнат
Альдебрё, Венгрия
7 Количество комнат 1 ванных комнат 127 м²
€ 38,438
Дом 3 комнатыв Шаруд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шаруд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 146 м²
€ 141,821
Дом 4 комнатыв Ujlorincfalva, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ujlorincfalva, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 24,653
Дом 4 комнатыв Poroszlo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Poroszlo, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 98,877
Дом 4 комнатыв Шаруд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шаруд, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 88,804
Дом 2 комнатыв Poroszlo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Poroszlo, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 36,847
Дом 1 комнатав Шаруд, Венгрия
Дом 1 комната
Шаруд, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 18 м²
€ 39,763
Дом 3 комнатыв Шаруд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шаруд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 44,800
Дом 3 комнатыв Шаруд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шаруд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 117 м²
€ 66,272
Дом 2 комнатыв Poroszlo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Poroszlo, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м²
€ 55,403
Дом 2 комнатыв Poroszlo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Poroszlo, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 35,257
Дом 4 комнатыв Poroszlo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Poroszlo, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 159,052
Дом 3 комнатыв Ujlorincfalva, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ujlorincfalva, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 26,509
Дом 3 комнатыв Poroszlo, Венгрия
Дом 3 комнаты
Poroszlo, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 87,479
Дом 2 комнатыв Poroszlo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Poroszlo, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 87,213
Дом 2 комнатыв Шаруд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шаруд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 22,532
Дом 2 комнатыв Poroszlo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Poroszlo, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 77,670
Дом 1 ваннаяв Szihalom, Венгрия
Дом 1 ванная
Szihalom, Венгрия
1 ванных комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 104,849
Дом 2 ванныхв Фюзешабонь, Венгрия
Дом 2 ванных
Фюзешабонь, Венгрия
2 ванных комнат 159 м² Количество этажей 1
€ 78,079
Дом 2 ванныхв Фюзешабонь, Венгрия
Дом 2 ванных
Фюзешабонь, Венгрия
2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 3
€ 78,079

Параметры недвижимости в Fuezesabonyi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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