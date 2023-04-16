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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хевеш
Fuezesabonyi jaras
Купить недвижимость в Fuezesabonyi jaras, Венгрия
Фюзешабонь
2
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20 объектов найдено
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По популярности
Дом 7 комнат
Альдебрё, Венгрия
7 Количество комнат
1 ванных комнат
127 м²
€ 38,438
Дом 3 комнаты
Шаруд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
146 м²
€ 141,821
Дом 4 комнаты
Ujlorincfalva, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 24,653
Дом 4 комнаты
Poroszlo, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 98,877
Дом 4 комнаты
Шаруд, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 88,804
Дом 2 комнаты
Poroszlo, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 36,847
Дом 1 комната
Шаруд, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
18 м²
€ 39,763
Дом 3 комнаты
Шаруд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 44,800
Дом 3 комнаты
Шаруд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
117 м²
€ 66,272
Дом 2 комнаты
Poroszlo, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
€ 55,403
Дом 2 комнаты
Poroszlo, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 35,257
Дом 4 комнаты
Poroszlo, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 159,052
Дом 3 комнаты
Ujlorincfalva, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 26,509
Дом 3 комнаты
Poroszlo, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 87,479
Дом 2 комнаты
Poroszlo, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 87,213
Дом 2 комнаты
Шаруд, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 22,532
Дом 2 комнаты
Poroszlo, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 77,670
Дом 1 ванная
Szihalom, Венгрия
1 ванных комнат
240 м²
Количество этажей 2
€ 104,849
Дом 2 ванных
Фюзешабонь, Венгрия
2 ванных комнат
159 м²
Количество этажей 1
€ 78,079
Дом 2 ванных
Фюзешабонь, Венгрия
2 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 3
€ 78,079
Параметры недвижимости в Fuezesabonyi jaras, Венгрия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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