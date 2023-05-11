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Венгрия
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медье Пешт
Dunakeszi jaras
Фот
Жильё в Фот, Венгрия
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83 объекта найдено
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Дом 5 комнат
Фот, Венгрия
5
1
153 м²
€ 215,107
Дом 3 комнаты
Фот, Венгрия
3
1
45 м²
€ 107,661
Дом 10 комнат
Фот, Венгрия
10
4
318 м²
€ 215,107
Дом 6 комнат
Фот, Венгрия
6
2
153 м²
€ 233,953
Дом 8 комнат
Фот, Венгрия
8
3
360 м²
€ 589,593
Дом 7 комнат
Фот, Венгрия
7
3
150 м²
€ 198,954
Дом 4 комнаты
Фот, Венгрия
4
1
48 м²
€ 80,739
Дом 7 комнат
Фот, Венгрия
7
1
169 м²
€ 226,145
Дом 6 комнат
Фот, Венгрия
6
2
120 м²
€ 188,185
Дом 8 комнат
Фот, Венгрия
8
88 м²
€ 228,838
Дом 5 комнат
Фот, Венгрия
5
1
115 м²
€ 226,118
Дом 2 комнаты
Фот, Венгрия
2
1
91 м²
€ 115,496
Дом 5 комнат
Фот, Венгрия
5
2
150 м²
€ 322,796
Дом 1 комната
Фот, Венгрия
1
1
35 м²
€ 88,843
Квартира 4 комнаты
Фот, Венгрия
4
1
65 м²
€ 150,737
Дом 6 комнат
Фот, Венгрия
6
2
143 м²
€ 208,646
Квартира 3 комнаты
Фот, Венгрия
3
1
54 м²
€ 145,379
Квартира 2 комнаты
Фот, Венгрия
2
1
51 м²
€ 137,303
Квартира 3 комнаты
Фот, Венгрия
3
1
73 м²
€ 176,340
Дом 4 комнаты
Фот, Венгрия
4
1
140 м²
€ 148,071
Дом 6 комнат
Фот, Венгрия
6
2
194 м²
€ 414,331
Дом 10 комнат
Фот, Венгрия
10
3
588 м²
€ 1,074,190
Дом 1 комната
Фот, Венгрия
1
1
50 м²
€ 113,880
Дом 3 комнаты
Фот, Венгрия
3
1
73 м²
€ 204,069
Дом 3 комнаты
Фот, Венгрия
3
1
110 м²
€ 363,179
Дом 4 комнаты
Фот, Венгрия
4
2
154 м²
€ 215,107
Дом 5 комнат
Фот, Венгрия
5
2
130 м²
€ 107,419
Дом 4 комнаты
Фот, Венгрия
4
1
64 м²
€ 83,431
Дом 4 комнаты
Фот, Венгрия
4
2
97 м²
€ 107,661
Дом 4 комнаты
Фот, Венгрия
4
1
85 м²
€ 217,799
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