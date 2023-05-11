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Жильё в Фот, Венгрия

83 объекта найдено
Дом 5 комнат в Фот, Венгрия
Дом 5 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
€ 215,107
Дом 3 комнаты в Фот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€ 107,661
Дом 10 комнат в Фот, Венгрия
Дом 10 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
€ 215,107
Дом 6 комнат в Фот, Венгрия
Дом 6 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
€ 233,953
Дом 8 комнат в Фот, Венгрия
Дом 8 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
€ 589,593
Дом 7 комнат в Фот, Венгрия
Дом 7 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€ 198,954
Дом 4 комнаты в Фот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€ 80,739
Дом 7 комнат в Фот, Венгрия
Дом 7 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 169 м²
€ 226,145
Дом 6 комнат в Фот, Венгрия
Дом 6 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 188,185
Дом 8 комнат в Фот, Венгрия
Дом 8 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 8
Площадь 88 м²
€ 228,838
Дом 5 комнат в Фот, Венгрия
Дом 5 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€ 226,118
Дом 2 комнаты в Фот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€ 115,496
Дом 5 комнат в Фот, Венгрия
Дом 5 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 322,796
Дом 1 комната в Фот, Венгрия
Дом 1 комната
Фот, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€ 88,843
Квартира 4 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€ 150,737
Дом 6 комнат в Фот, Венгрия
Дом 6 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
€ 208,646
Квартира 3 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 145,379
Квартира 2 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€ 137,303
Квартира 3 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 176,340
Дом 4 комнаты в Фот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€ 148,071
Дом 6 комнат в Фот, Венгрия
Дом 6 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
€ 414,331
Дом 10 комнат в Фот, Венгрия
Дом 10 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 588 м²
€ 1,074,190
Дом 1 комната в Фот, Венгрия
Дом 1 комната
Фот, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 113,880
Дом 3 комнаты в Фот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 204,069
Дом 3 комнаты в Фот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 363,179
Дом 4 комнаты в Фот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
€ 215,107
Дом 5 комнат в Фот, Венгрия
Дом 5 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€ 107,419
Дом 4 комнаты в Фот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€ 83,431
Дом 4 комнаты в Фот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€ 107,661
Дом 4 комнаты в Фот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 217,799
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