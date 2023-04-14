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Купить вилла в Fonyodi jaras, Венгрия

Balatonlelle
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1 объект найдено
Вилла 3 ванныхв Balatonlelle, Венгрия
Вилла 3 ванных
Balatonlelle, Венгрия
3 ванных комнат 742 м² Количество этажей 2
€ 308,429
Особняк замка, скрывающий большие возможности продажи на Балатонелле! На продажу предложе…

Параметры недвижимости в Fonyodi jaras, Венгрия

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