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Купить дом в Fonyodi jaras, Венгрия

Балатонглар
32
Фоньод
26
Balatonlelle
24
Лендьельтоти
9
149 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Балатонглар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 213,723
Дом 6 комнатв Фоньод, Венгрия
Дом 6 комнат
Фоньод, Венгрия
6 Количество комнат 5 ванных комнат 200 м²
€ 345,060
Дом 4 комнатыв Балатонглар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 246,090
Дом 5 комнатв Лендьельтоти, Венгрия
Дом 5 комнат
Лендьельтоти, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 133,477
Дом 3 комнатыв Фоньод, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 291,563
Дом 2 комнатыв Шомодьвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шомодьвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 79,979
Дом 4 комнатыв Балатонглар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 79,979
Дом 3 комнатыв Фоньод, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат 110 м²
€ 141,502
Дом 9 комнатв Фоньод, Венгрия
Дом 9 комнат
Фоньод, Венгрия
9 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 186,975
Дом 9 комнатв Balatonlelle, Венгрия
Дом 9 комнат
Balatonlelle, Венгрия
9 Количество комнат 5 ванных комнат 180 м²
€ 414,607
Дом 9 комнатв Balatonlelle, Венгрия
Дом 9 комнат
Balatonlelle, Венгрия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
€ 625,924
Дом 4 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Дом 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 155,143
Дом 8 комнатв Фоньод, Венгрия
Дом 8 комнат
Фоньод, Венгрия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 126 м²
€ 294,238
Дом 8 комнатв Balatonlelle, Венгрия
Дом 8 комнат
Balatonlelle, Венгрия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 173 м²
€ 200,349
Дом 7 комнатв Балатонглар, Венгрия
Дом 7 комнат
Балатонглар, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 176 м²
€ 186,975
Дом 5 комнатв Oereglak, Венгрия
Дом 5 комнат
Oereglak, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 135 м²
€ 124,911
Дом 3 комнатыв Балатонглар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м²
€ 252,777
Дом 2 комнатыв Somogytur, Венгрия
Дом 2 комнаты
Somogytur, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 74,629
Дом 6 комнатв Балатонглар, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонглар, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м²
€ 253,847
Дом 4 комнатыв Balatonfenyves, Венгрия
Дом 4 комнаты
Balatonfenyves, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 200,349
Дом 3 комнатыв Лендьельтоти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лендьельтоти, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 106,728
Дом 3 комнатыв Balatonfenyves, Венгрия
Дом 3 комнаты
Balatonfenyves, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 168,491
Дом 4 комнатыв Гамаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гамаш, Венгрия
4 Количество комнат 85 м²
€ 33,436
Дом 3 комнатыв Лендьельтоти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лендьельтоти, Венгрия
3 Количество комнат 92 м²
€ 93,354
Дом 6 комнатв Balatonfenyves, Венгрия
Дом 6 комнат
Balatonfenyves, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 387,859
Дом 3 комнатыв Oereglak, Венгрия
Дом 3 комнаты
Oereglak, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м²
€ 53,230
Дом 2 комнатыв Балатонглар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатонглар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 106,728
Дом 2 комнатыв Ordacsehi, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ordacsehi, Венгрия
2 Количество комнат 60 м²
€ 133,477
Дом 4 комнатыв Бужак, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бужак, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 106,728
Дом 2 комнатыв Фоньод, Венгрия
Дом 2 комнаты
Фоньод, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 181,625

Параметры недвижимости в Fonyodi jaras, Венгрия

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