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Купить коттедж в Fonyodi jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Коттеджв Карад, Венгрия
Коттедж
Карад, Венгрия
2 435 м² Количество этажей 1
€ 125,656
С полуденного побережья Балатона. 17 км особняк, состоящий в части под охраной исторических …

Параметры недвижимости в Fonyodi jaras, Венгрия

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