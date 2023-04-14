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Венгрия
Задунайский край
медье Шомодь
Fonyodi jaras
Квартиры
Купить квартиру в Fonyodi jaras, Венгрия
Balatonlelle
33
Балатонглар
20
Фоньод
9
Квартира
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69 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 120,102
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 144,176
Квартира 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 373,949
Квартира 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
€ 334,093
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 128,395
Квартира 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 213,723
Квартира 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
€ 334,093
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 173,600
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 200,349
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 192,324
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 237,262
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
€ 283,271
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 222,283
Квартира 1 комната
Balatonlelle, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 152,469
Квартира 1 комната
Balatonlelle, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 173,868
Квартира 2 комнаты
Балатонглар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 181,892
Квартира 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 230,575
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
60 м²
€ 264,814
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 146,851
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 98,703
Квартира 2 комнаты
Балатонглар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 162,366
Квартира 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 193,394
Квартира 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 390,534
Квартира 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 276,851
Квартира 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат
88 м²
€ 644,648
Квартира 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат
56 м²
€ 264,814
Квартира 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 505,554
Квартира 2 комнаты
Балатонглар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
€ 323,661
Квартира 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат
90 м²
€ 508,202
Квартира 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
111 м²
€ 658,022
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Параметры недвижимости в Fonyodi jaras, Венгрия
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