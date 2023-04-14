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Купить квартиру в Fonyodi jaras, Венгрия

Balatonlelle
33
Балатонглар
20
Фоньод
9
Квартира В архив
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69 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Фоньод, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 120,102
Квартира 2 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 144,176
Квартира 3 комнатыв Фоньод, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 373,949
Квартира 4 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м²
€ 334,093
Квартира 3 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 128,395
Квартира 4 комнатыв Балатонглар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 213,723
Квартира 4 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м²
€ 334,093
Квартира 2 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 173,600
Квартира 2 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 200,349
Квартира 2 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 192,324
Квартира 3 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 237,262
Квартира 2 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м²
€ 283,271
Квартира 3 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 222,283
Квартира 1 комнатав Balatonlelle, Венгрия
Квартира 1 комната
Balatonlelle, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 152,469
Квартира 1 комнатав Balatonlelle, Венгрия
Квартира 1 комната
Balatonlelle, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 173,868
Квартира 2 комнатыв Балатонглар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонглар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 181,892
Квартира 3 комнатыв Балатонглар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 230,575
Квартира 3 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 60 м²
€ 264,814
Квартира 2 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 146,851
Квартира 2 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 98,703
Квартира 2 комнатыв Балатонглар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонглар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 162,366
Квартира 3 комнатыв Балатонглар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 193,394
Квартира 4 комнатыв Балатонглар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 390,534
Квартира 3 комнатыв Балатонглар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 276,851
Квартира 3 комнатыв Балатонглар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат 88 м²
€ 644,648
Квартира 3 комнатыв Балатонглар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат 56 м²
€ 264,814
Квартира 3 комнатыв Балатонглар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 505,554
Квартира 2 комнатыв Балатонглар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонглар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 323,661
Квартира 4 комнатыв Балатонглар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат 90 м²
€ 508,202
Квартира 4 комнатыв Балатонглар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 111 м²
€ 658,022

Параметры недвижимости в Fonyodi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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