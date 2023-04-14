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Купить недвижимость в Fonyodi jaras, Венгрия

Balatonlelle
57
Балатонглар
52
Фоньод
35
Лендьельтоти
9
218 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Фоньод, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 120,102
Дом 3 комнатыв Балатонглар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 213,723
Квартира 2 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 144,176
Дом 6 комнатв Фоньод, Венгрия
Дом 6 комнат
Фоньод, Венгрия
6 Количество комнат 5 ванных комнат 200 м²
€ 345,060
Дом 4 комнатыв Балатонглар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 246,090
Дом 5 комнатв Лендьельтоти, Венгрия
Дом 5 комнат
Лендьельтоти, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 133,477
Квартира 3 комнатыв Фоньод, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 373,949
Дом 3 комнатыв Фоньод, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 291,563
Квартира 4 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м²
€ 334,093
Квартира 3 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 128,395
Квартира 4 комнатыв Балатонглар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 213,723
Квартира 4 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м²
€ 334,093
Квартира 2 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 173,600
Дом 2 комнатыв Шомодьвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шомодьвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 79,979
Квартира 2 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 200,349
Дом 4 комнатыв Балатонглар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 79,979
Квартира 2 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 192,324
Квартира 3 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 237,262
Квартира 2 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м²
€ 283,271
Квартира 3 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 222,283
Квартира 1 комнатав Balatonlelle, Венгрия
Квартира 1 комната
Balatonlelle, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 152,469
Квартира 1 комнатав Balatonlelle, Венгрия
Квартира 1 комната
Balatonlelle, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 173,868
Квартира 2 комнатыв Балатонглар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонглар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 181,892
Квартира 3 комнатыв Балатонглар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 230,575
Квартира 3 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 60 м²
€ 264,814
Дом 3 комнатыв Фоньод, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат 110 м²
€ 141,502
Квартира 2 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 146,851
Квартира 2 комнатыв Balatonlelle, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 98,703
Дом 9 комнатв Фоньод, Венгрия
Дом 9 комнат
Фоньод, Венгрия
9 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 186,975
Дом 9 комнатв Balatonlelle, Венгрия
Дом 9 комнат
Balatonlelle, Венгрия
9 Количество комнат 5 ванных комнат 180 м²
€ 414,607

Параметры недвижимости в Fonyodi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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