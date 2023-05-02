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Дома в Фоньод, Венгрия

28 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Фоньод, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
€ 141,970
Дом 4 комнаты в Фоньод, Венгрия
Дом 4 комнаты
Фоньод, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м²
€ 125,867
Дом 6 комнат в Фоньод, Венгрия
Дом 6 комнат
Фоньод, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
€ 249,587
Дом 6 комнат в Фоньод, Венгрия
Дом 6 комнат
Фоньод, Венгрия
6 Количество комнат 5 ванных комнат 200 м²
€ 346,202
Дом 3 комнаты в Фоньод, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 292,527
Дом 3 комнаты в Фоньод, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат 110 м²
€ 141,970
Дом 9 комнат в Фоньод, Венгрия
Дом 9 комнат
Фоньод, Венгрия
9 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 187,593
Дом 8 комнат в Фоньод, Венгрия
Дом 8 комнат
Фоньод, Венгрия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 126 м²
€ 295,211
Дом 2 комнаты в Фоньод, Венгрия
Дом 2 комнаты
Фоньод, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 182,226
Дом 3 комнаты в Фоньод, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 109 м²
€ 201,012
Дом 2 комнаты в Фоньод, Венгрия
Дом 2 комнаты
Фоньод, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 322,048
Дом 8 комнат в Фоньод, Венгрия
Дом 8 комнат
Фоньод, Венгрия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 234 м²
€ 340,834
Дом 3 комнаты в Фоньод, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 257,639
Дом 5 комнат в Фоньод, Венгрия
Дом 5 комнат
Фоньод, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 375,455
Дом 8 комнат в Фоньод, Венгрия
Дом 8 комнат
Фоньод, Венгрия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 254,687
Дом 3 комнаты в Фоньод, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 120,500
Дом 3 комнаты в Фоньод, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 133,918
Дом 7 комнат в Фоньод, Венгрия
Дом 7 комнат
Фоньод, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 166 м²
€ 152,973
Дом 1 ванная в Фоньод, Венгрия
Дом 1 ванная
Фоньод, Венгрия
1 ванных комнат 63 м² Количество этажей 1
€ 91,675
On a kitchen, a novel house is for sale 10 minutes walk from the beach!The house is located …
Дом 2 ванных в Фоньод, Венгрия
Дом 2 ванных
Фоньод, Венгрия
2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 82,848
BALATONI ÖRÖKPANORÁMÁS продажа на более тихой улице Фоньод на площади 2 уровня один 200-нм с…
Дом 1 ванная в Фоньод, Венгрия
Дом 1 ванная
Фоньод, Венгрия
1 ванных комнат 64 м² Количество этажей 1
€ 116,750
Продавец энергосберегающего дома на Фонид! Дом из Балатона в 1 км находит работу, Fonyódlig…
Дом 1 ванная в Фоньод, Венгрия
Дом 1 ванная
Фоньод, Венгрия
1 ванных комнат 64 м² Количество этажей 1
€ 116,750
На фоньёде продается новый дом энергосбережения! Дом расположен в 1 км от озера Балатон, в …
Дом 2 ванных в Фоньод, Венгрия
Дом 2 ванных
Фоньод, Венгрия
2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 112,361
Предлагаю на продажу красивый семейный дом площадью 530 кв.м с панорамой Балатони, расположе…
Дом 2 ванных в Фоньод, Венгрия
Дом 2 ванных
Фоньод, Венгрия
2 ванных комнат 110 м² Количество этажей 1
€ 79,936
На тихой улице Fonyód, недалеко от рынка, центр предлагает на продажу его 120 нм те, уровень…
Дом 5 ванных в Фоньод, Венгрия
Дом 5 ванных
Фоньод, Венгрия
5 ванных комнат 160 м² Количество этажей 2
€ 172,649
***** ФОНЕД, СЕМЕЙНЫЙ ДОМ И ПАНСИЯ, ПОДХОДЯЩИЕ К ВОДНОЙ ПАРТИИ **********ОТЧЕТ ОБ ОБЩЕСТВЕНН…
Дом 1 ванная в Фоньод, Венгрия
Дом 1 ванная
Фоньод, Венгрия
1 ванных комнат 260 м² Количество этажей 2
€ 130,600
На границе Фоньеда он возле M7 автомагистрали на гостеприимство, фермерство, семейный дом ра…
Дом 3 ванных в Фоньод, Венгрия
Дом 3 ванных
Фоньод, Венгрия
3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 109,208
Я предлагаю семейный дом с 3 уровнем, хорошие состояния с площадью 300 нм для продажи на Фон…
Дом 1 ванная в Фоньод, Венгрия
Дом 1 ванная
Фоньод, Венгрия
1 ванных комнат 64 м² Количество этажей 1
€ 94,572
Fonyód на Bélatelep, от побережья до cca. 200 метров продавец он 64 нм кирпич здание дом отд…
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