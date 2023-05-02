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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Шомодь
Fonyodi jaras
Фоньод
Жильё в Фоньод, Венгрия
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39 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
€ 141,970
Дом 4 комнаты
Фоньод, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
€ 125,867
Дом 6 комнат
Фоньод, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
€ 249,587
Квартира 2 комнаты
Фоньод, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 92,589
Квартира 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 160,756
Квартира 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 120,500
Дом 6 комнат
Фоньод, Венгрия
6 Количество комнат
5 ванных комнат
200 м²
€ 346,202
Квартира 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 375,186
Дом 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 292,527
Дом 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат
110 м²
€ 141,970
Дом 9 комнат
Фоньод, Венгрия
9 Количество комнат
2 ванных комнат
220 м²
€ 187,593
Дом 8 комнат
Фоньод, Венгрия
8 Количество комнат
4 ванных комнат
126 м²
€ 295,211
Квартира 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
€ 185,178
Квартира 2 комнаты
Фоньод, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 168,807
Дом 2 комнаты
Фоньод, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 182,226
Квартира 1 комната
Фоньод, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
27 м²
€ 85,611
Дом 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
109 м²
€ 201,012
Дом 2 комнаты
Фоньод, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
€ 322,048
Дом 8 комнат
Фоньод, Венгрия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
234 м²
€ 340,834
Дом 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 257,639
Дом 5 комнат
Фоньод, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 375,455
Квартира 1 комната
Фоньод, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 160,756
Квартира 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
83 м²
€ 311,313
Квартира 6 комнат
Фоньод, Венгрия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
165 м²
€ 346,202
Квартира 4 комнаты
Фоньод, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 234,827
Дом 8 комнат
Фоньод, Венгрия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 254,687
Дом 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 120,500
Дом 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 133,918
Дом 7 комнат
Фоньод, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
166 м²
€ 152,973
Дом 1 ванная
Фоньод, Венгрия
1 ванных комнат
63 м²
Количество этажей 1
€ 91,675
On a kitchen, a novel house is for sale 10 minutes walk from the beach!The house is located …
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