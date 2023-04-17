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Купить дом в Фертёд, Венгрия

3 объекта найдено
Дом 5 комнатв Фертёд, Венгрия
Дом 5 комнат
Фертёд, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 170 м²
€ 237,253
Дом 1 ваннаяв Фертёд, Венгрия
Дом 1 ванная
Фертёд, Венгрия
1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 88,761
От Шопрон 20км-ре оформился в семейный дом зоны, на двойной участок на ваш морасс (3625м2), …
Дом 5 ванныхв Фертёд, Венгрия
Дом 5 ванных
Фертёд, Венгрия
5 ванных комнат 280 м² Количество этажей 2
€ 133,253
Это 3 в 1! Квартира продается на твоем идиоте, пансион и паб в одном! Плоская кухня, столова…
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