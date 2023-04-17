Купить недвижимость в Фертёд, Венгрия

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Венгрия
Задунайский край
медье Дьёр-Мошон-Шопрон
Soproni jaras
Фертёд
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10 объектов найдено
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Дом 5 комнат
Фертёд, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
170 м²
€ 237,253
Квартира 3 комнаты
Фертёд, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 92,780
Дом 1 ванная
Фертёд, Венгрия
1 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 1
€ 88,761
От Шопрон 20км-ре оформился в семейный дом зоны, на двойной участок на ваш морасс (3625м2), …
Дом 5 ванных
Фертёд, Венгрия
5 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 2
€ 133,253
Это 3 в 1! Квартира продается на твоем идиоте, пансион и паб в одном! Плоская кухня, столова…
Квартира 1 ванная
Фертёд, Венгрия
1 ванных комнат
68 м²
€ 88,849
Продается 3-комнатная квартира на первом этаже в саду, 65 кв.м. Ориентировочная цена: 39 93…
Квартира 1 ванная
Фертёд, Венгрия
1 ванных комнат
68 м²
€ 89,059
Продается 3-комнатная квартира на первом этаже в саду, 65 кв.м. Ориентировочная цена: 40 03…
Квартира 1 ванная
Фертёд, Венгрия
1 ванных комнат
69 м²
€ 86,332
1-й этаж, большая терраса, 65 кв.м, продается 3-комнатная квартира. Ориентировочная цена: 3…
Квартира 1 ванная
Фертёд, Венгрия
1 ванных комнат
69 м²
€ 86,095
Ваш морс 1.emeleti, большой террасированный один, 65 нм, 3 комнатные квартиры продавец. Цел…
Квартира 1 ванная
Фертёд, Венгрия
1 ванных комнат
83 м²
€ 94,523
Ваш морс 2.emeleti, большая терраса, 70 нм, 4 комнатные квартиры продавца. Целевая цена: 42…
Квартира 1 ванная
Фертёд, Венгрия
1 ванных комнат
93 м²
€ 98,759
2-й этаж, большая терраса, 87 кв.м, продается 4-комнатная квартира. Ориентировочная цена: 4…
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