ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Венгрия
медье Фейер
Виллы
Виллы в медье Фейер, Венгрия
Вилла
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 ванная с парковкой, новое здание, с transformable rooms
Тихань, Венгрия
1
75 м²
1
€260,069
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
3
2
110 м²
€94,859
Рекомендовать
Квартира 1 ванная с парковкой, новое здание, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
1
72 м²
На Птичьем холме, в окружении новостройки, 4 квартиры в новостройке кондоминиума 2020.с пере…
€242,823
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Мечёкнадашд, Венгрия
3
1
112 м²
€34,934
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4
1
123 м²
€168,174
Рекомендовать
Квартира 2 ванных с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Будапешт, Венгрия
2
113 м²
Для нескольких поколений семей в Цугло продается современная квартира в зеленом поясе.В зеле…
€233,767
Рекомендовать
Квартира 1 ванная с парковкой, новое здание, с transformable rooms
Эстергом, Венгрия
1
83 м²
1
Недавно построенные дома PRÉMIUM КАЧЕСТВА В тихой, но центральной части города ЭстергомВо вт…
€125,639
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Letavertes, Венгрия
2
1
82 м²
€55,635
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
4
137 м²
€185,091
Рекомендовать
Квартира 1 ванная с балконом, с transformable rooms, с Excelent brightness
Будапешт, Венгрия
1
63 м²
2
Продается в одном из самых красивых районов 10-го округа, на Старом холме, в прекрасно распо…
€100,239
Рекомендовать
Квартира 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
2
101 м²
101 M2, 5 комнатных, 2 квартиры - это взятая на куски недвижимость, лифтмены на 3 этажах дом…
€230,999
Рекомендовать
Дом 1 ванная с парковкой, с балконом, новое здание
Пецель, Венгрия
1
128 м²
1
Современный двухквартирный дом в популярной новой части ПеселяВ последней части Песеля, неда…
€149,239
Рекомендовать
Параметры недвижимости в медье Фейер, Венгрия
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL